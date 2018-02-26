المومني: حق الاحتجاج محفوظ ‘‘ضمن القانون‘‘

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن حق الاحتجاج محفوظ في الدستور و”لكن يجب أن يكون ضمن القانون”.

وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، إلى أن “من يعتدي على القانون يتم إيقافه بموجب القانون وإيداعه للجهات المعنية لتطبيق القانون”.

وأضاف أن ” الدولة التي تحفظ حق المواطن بالتظاهر لا يجب أن تُمس ثوابتها ولا رموزها ثوابتها ولا يقبل الاردنيون بغير ذلك”.

وقال:”من يتجاوز على القانون يتم إيقافه بموجب أحكام القانون، ونتمنى على وسائل الإعلام عدم استخدام كلمة اعتقال، فالمملكة ليست دولة اعتقالات”.

وحول اعتماد الحكومة الإسرائيلية تعيين أمير فايسبورد، سفيرا جديدا في عمان، قال المومني: “لم تصلنا للآن مخاطبات رسمية من إسرائيل لاستمزاج سفيرها في الأردن”.

وفيما يتعلق بإصدار قانون للعفو العام، أكد المومني:” أنه لا يوجد حتى الآن عفو عام، لكننا بانتظار مخاطبة رسمية باقتراح قانون من مجلس النواب”.

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