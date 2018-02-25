المملكة تتأثر الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي

ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم لتتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل، وفقا لموقع طقس العرب.

وأفاد الموقع، أن الطقس يكون باردا نسبيا في عموم المناطق مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، ويحتمل هطل زخات محلية من المطر في أقصى المنطقة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، في خليج العقبة جنوبية، معتدلة السرعة.

في حين، يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، مع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة ليلا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب”، أن تتأثر المملكة نهار غد مجددا بحالة من عدم الاستقرار الجوي تنخفض درجات الحرارة على إثرها مجددا، ويكون الطقس باردا في عموم المناطق وغالبا غائم بسحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطل زخات متفرقة رعدية من المطر في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة. ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة جنوبية، معتدلة السرعة.

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