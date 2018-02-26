القبض على 3 أشخاص حاولوا سرقة صراف آلي في البلقاء

ألقت كوادر البحث الجنائي القبض على 3 أشخاص حاولوا سرقة أحد الصرافات الآلية في محافظة البلقاء قبل أيام.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني، إن العاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الوسط تبلغوا فجر يوم الجمعة الماضي بتعرض أحد الصرافات الآلية التابع لأحد البنوك لمحاولة سرقة من قبل مجهولين، حيث تحركت على الفور قوة من قسم بحث جنائي البلقاء للمكان وتبين عند مباشرة التحقيق وما تم جمعه من معلومات أولية أن 4 أشخاص مجهولين حضروا لمكان وجود الصراف الآلي بواسطة مركبة وقاموا بالعبث به ومحاولة سرقته إلا أنهم لم يتمكنوا من اتمام محاولتهم ولاذوا بالفرار بعد ذلك، وشكل فريق تحقيقي لمتابعة التحقيقات في القضية لكشف ملابساتها وتحديد هوية الأشخاص المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف المصدر أن الفريق المكلف بالتحقيق ومن خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات بكافة الطرق الفنية والتقنية تمكن من تحديد هوية أحد المتورطين والذي جرى إلقاء القبض عليه بعد كمين اعد لتلك الغاية واعترف بالتحقيق معه بمحاولة السرقة بالاشتراك مع 3 آخرين جرى إلقاء القبض على اثنين منهم وما زال البحث جار عن الشريك الرابع.

وتابع المصدر: أنه ضبط بحوزة أحد المقبوض عليهم سلاح ناري (مسدس) إضافة إلى المركبة المستخدمة في الجريمة والتي تبين أنها مسروقة ومعمم عليها وسيتم التوسع بالتحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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