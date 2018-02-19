القبض على صاحب أسبقيات طلب أتاوة من مستثمر في عمّان

ألقت وحدة أمن وحماية الاستثمار القبض على أحد أرباب السوابق بعد قيامه بطلب أتاوة “خاوة” من أحد المستثمرين في عمان.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني، إن وحدة أمن وحماية الاستثمار باشرت منذ أيام التحقيق في شكوى تقدم بها أحد المستثمرين (مالك إحدى شركات الأدوية في العاصمة) بعد قيام أحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية بالتواصل معه وطلب مبالغ مالية منه دون وجه حق.

وأضاف المصدر، أن الفريق التحقيقي الذي تولى القضية من وحدة أمن وحماية الاستثمار تمكن بعد جمع المعلومات بكافة الطرق من تحديد هويته ذلك الشخص وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات المختلفة وحيازة المواد المخدرة ويحمل 15 قيداً جرمياً سابقاً، وتم وضع كمين خاص لإلقاء القبض عليه بعد تحديد مكان تواجده.

وتابع المصدر: أنه ومن خلال الكمين الذي تم وضعه له تمكن فريق التحقيق من إلقاء القبض عليه وجرى تحويله لإدارة البحث الجنائي للتوسع بالتحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقه.

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