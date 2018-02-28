القبض على شخص اعتدى على مدير استثمار

اقدم موظف سابق في محطة الحسين الحرارية عصر اليوم الأربعاء بالاعتداء بالضرب على نائب مدير المشروع الصيني لتوسعة محطة الحسين الحرارية اثر خلافات سابقة، بحسب مصدر امني.

وقال المصدر ان نائب مدير المشروع وهو من الجنسية الصينية حصل على تقرير طبي يشعر بان حالته العامة حسنة.

واضاف المصدر انه وبعد تلقي البلاغ والتأكد من هوية الشخص المعتدي، تحركت قوة امنية لمكان تواجده بعد تحديد موقعه وتمكنوا من القاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لاحالته للقضاء.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ان حادثة الاعتداء على مدير شركة سيبكو الصينية المملوكة لحكومة بلادها عمل مشين، وستُتخذ اقصى الاجراءات الرادعة بشأنه، وهو اعتداء على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين والدولة وأفراد المجتمع الساعية للنهوض بالاقتصاد وجلب الاستثمار، مؤكدا أنه اعتداء على دولة القانون.

وقال إننا نرفض مثل هذه السلوكيات المجرمة وغير الحضارية والمرفوضة تماما من قبل المجتمع الأردني، وهو أمر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين الذين تم ضبطهم.

وأضاف إن الاعتداء على المستثمرين يشكل إساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه، ويسهم في طرد الاستثمار في الوقت الذي تعمل الحكومة جاهدة لنقل الاستثمارات نحو المناطق ذات المعدلات الأعلى في البطالة والفقر، وتقدم الرعاية الكاملة والتسهيلات لهم وتعمل على حماية هذه الاستثمارات والعاملين في المنشآت بمختلف قطاعاته.

وقال الدكتور الموني اننا في الاردن نقدر جميع و المستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.

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