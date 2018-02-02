الطفيلة: “جمعة الخبز كرامة” تطالب برحيل الحكومة والنواب

الطفيلة – انطلقت عقب صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير مسيرة نددت بسياسة الحكومة برفع الأسعار والضرائب، حملت عنوان “جمعة الخبز كرامة” طالب المشاركون فيها بإسقاط الحكومة ورحيل مجلس النواب .

ورددوا شعارات تستنكر سياسات الحكومة الهادفة إلى تجويع المواطن والتي لا تلجأ إلا إلى جيبه لسد عجز الموازنة، مؤكدين أن من أسباب عجز الموازنة المتزايد هو الفساد الذي يمارسه حفنة ممن ينعمون بالأموال على حساب قوت الفقراء لملء جيوبهم وبطونهم غير آبهين بالوطن ولا المواطن.

ووصفوا الحكومة الحالية وحكومات سابقة بحكومة الجباية، لأنها تنتهج الجباية لها نهجا بدلا من البحث عن وسائل أخرى تسهم في رفع سوية الاقتصاد لتنعكس آثاره على المواطن إيجابا ، وترفع من مستوى معيشته التي انحدرت لمستويات غير مسبوقة.

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