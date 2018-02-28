الذهب يهبط بعد تلميحات برفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب واحدا في المئة اليوم الثلاثاء بعدما تعهد الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتمسك بزيادات تدريجية لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.14 في المئة إلى 1317.91 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما تراجع أثناء الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1313.26 دولار.

وهبطت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل نيسان 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1318.60 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار ليضغط على الذهب بعدما أبلغ جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أعضاء الكونجرس الأميركي بأن زيادات أسعار الفائدة يجب أن يستمر على الرغم من المحفزات الإضافية المتمثلة في تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي.

ويشير الاتجاه الحالي للمركزي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة ثلاث إلى أربع مرات هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.43 في المئة إلى 16.42 دولار للأوقية بعد أن هبطت إلى 16.32 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

وانخفض البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1036.97 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.5 في المئة إلى 984.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 976 دولارا.

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