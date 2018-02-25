الدباس مديراً لمكتب الملك والعسعس مستشاراً للشؤون الاقتصادية

عمان- صدرت الإرادة الملكية اليوم الأحد، بتعيين منار منذر الدباس مستشاراً لجلالة الملك/ مديراً لمكتب جلالته اعتباراً من تاريخ 25/2/2018.

كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين الدكتور محمد العسعس مستشاراً لجلالة الملك للشؤون الاقتصادية اعتباراً من تاريخ 25/2/2018.

وتالياً السيرة الذاتية لمنار الدباس:

شغل الدباس منصب مدير مكتب سمو ولي العهد منذ العام ٢٠١٦، ومدير إدارة الشؤون السياسة/ مكتب جلالة الملك منذ العام 2010، وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد.

كما عمل مديرا لإدارة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي عام ٢٠١٠، وعضو الوفد الأردني لعدد من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقائما بأعمال مدير وحدة مراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء ٢٠٠٥-٢٠٠٦.

وتسلم الدباس موقع مسؤول ملف أمريكا والمنظمات الدولية في المكتب الخاص في وزارة الخارجية عام ٢٠٠٥، وعمل في السفارة الأردنية في واشنطن ١٩٩٩-٢٠٠٤، وسكرتيرا لرئيس الوزراء 1996 – 1997، علما بأن الدباس كان قد عين في وزارة الخارجية بوظيفة ملحق عام ١٩٩٢.

كما عمل مستشارا لبرنامج الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة ٢٠٠٦-٢٠١٠.

يحمل الدباس درجة ماجستير علاقات دولية من جامعة جورج تاون في واشنطن ٢٠٠٣، وماجستير علوم سياسية من الجامعة الأردنية ١٩٩٤، وبكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من الجامعة الأردنية ١٩٩٢.

نال وسام الاستقلال من الدرجة الخامسة تقديرا لجهوده في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاْردن والولايات المتحدة الأمريكية.

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