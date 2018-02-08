الجيش الروسي يكشف “هدف الأميركيين في سوريا”

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن الهدف النهائي للولايات المتحدة في سوريا ليس محاربة تنظيم داعش، لكن الاستيلاء على أصول اقتصادية.

ويأتي الرد الروسي بعد هجوم للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على مقاتلين موالين للحكومة السورية، في شرق سوريا الغني بالنفط، حيث من المحتمل أن يحتدم الصراع هناك.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية، على مساحات كبيرة من شرق البلاد، بعد هجومها على تنظيم داعش.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع أن المقاتلين السوريين الذين استهدفهم التحالف لم ينسقوا أنشطة استطلاعهم بشكل مسبق مع موسكو.

وكان التحالف قال في وقت سابق من الخميس إنه وشركاءه المحليين في سوريا استهدفوا قوات مؤيدة للحكومة السورية بضربات جوية وقصف مدفعي الليلة الماضية للتصدي لهجوم “غير مبرر” قرب نهر الفرات.

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