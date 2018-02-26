‘‘التربية‘‘ تحقق بفيديو اعتداء طالب على آخر في مدرسة خاصة

أكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، امين الشديفات، ان الادارة ستشكل لجنة للتحقيق في حادثة الاعتداء الجسدي على طالب من قبل اخر في احدى المدارس الخاصة في عمان.

وقال الشديفات في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان الوزارة ترفض بشدة ظاهرة العنف بجميع اشكاله في المدارس وحالات التنمر مهما كانت الاسباب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر فيه احد الطلبة وهو يعتدي بالضرب والسحل على طالب اخر داخل اسوار المدرسة، فيما يقوم طالب اخر بتصوير المشهد متلفظا بعبارات غير لائقة.

واستغرب الشديفات غياب ادارة المدرسة ومعلميها والمشرفين والمراقبين فيها عن حادثة الاعتداء التي جرت اثناء الدوام المدرسي وفي الطوابق العلوية للمدرسة.

واكد ان الادارة ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة بحق المدرسة، ومطالبتها بتطبيق تعليمات الانضباط المدرسي بحق الطالب المعتدي.

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