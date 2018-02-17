الأولى على المعلوماتية استنفدت حقها بالتوجيهي وتزوجت وأنجبت طفلًا

إربد – تمكنت الطالبة سلسبيل حسن عمر الجادوري من الحصول على المرتبة الأولى في شهادة الثانوية العامة فرع الإدارة المعلوماتية وحصولها على معدل 86.3% بعدما كانت قد استنفذت حقها في التقدم للامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قالت إن التعليمات المعدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تسمح لطالب الثانوية العامة الذي استنفذ حقه بعد التقدم لأربع دورات ولم يستكمل متطلبات النجاح، التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات دون أن يستنفذ حقه، وذلك ابتداءً من الدورة الشتوية للعام الدراسي 2017/2018.

وقالت الوزارة إن أولوية التقدم للامتحان العام تعطى للمشتركين الذين استنفدوا حقهم في الدورات السابقة وفق الأحدث، وعلى التوالي، وذلك لغير المستكملين في ثلاثة مباحث فما دون.

وتقول الجادوري إن قرار وزارة التربية والتعليم بالتقدم للامتحان كان له الأثر الكبير على حصولها على المرتبة الأولى في الفرع الإدارة المعلوماتية، بعدما استنفذت حقها في الامتحان العام الماضي.

وأشارت إلى أنه لم يحالفها الحظ في مطلب اللغة الانجليزية خلال الدورات السابقة، حيث اضطرت إلى إعادة المبحث مرتين، دون جدوى، إلا أن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير أعاد لها الأمل وأصرت على إعادة المبحث لتحصل على علامة مكنتها من تحصد من خلالها الأولى على المملكة.

وتضيف الجادوري المتزوجة ولديها طفل واحد لم يتجاوز عمره العام والنصف انه بالإصرار وبالعزيمة يستطيع الطالب تحقيق هدفه بالرغم من الصعوبات التي واجهتها وهي ربة أسرة، إلا أن دعم والدها ووالدة زوجها لها في مرحلة تقديم الامتحان أسهم في تجاوز كافة العقبات.

وتقول إنها كانت تدرس بمعدل ساعتين باليوم بمساعدة شقيقتها المهندسة هيا الجادوري على شكل مراجعة للمبحث، إضافة إلى تشجيع أهلها وزوجها على ضرورة استكمال مرحلة التوجيهي والالتحاق بالجامعة من الحصول على درجة البكالوريوس.

وتعتزم الجادوري دراسة أي تخصص في البرمجة في جامعة اليرموك، متأملة من وزارة التربية والتعليم أن تكون هناك مكرمة للطلبة الذين حصدوا المراكز الأولى للدراسة في الجامعات الحكومية.

ولفتت الجادوري إلى أن الأسئلة كانت هذا العام سهلة ومن داخل المنهاج عكس السنوات الماضية، إضافة إلى أن إجراءات المراقبة كانت عادية ولا يحدث هناك ما يعكر صفو الامتحان.

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