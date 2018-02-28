الأوقاف تشكل لجنة مشتركة لدراسة مطالب شركات الحج والعمرة

أعلن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة بوزارة الاوقاف وجمعية وكلاء السياحة والسفر لدراسة مطالب شركات الحج والعمرة.

واكد ابو البصل خلال لقاءه اليوم الاربعاء في مكتبه رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح وممثلين عن شركات الحج والعمرة ان القاعدة الاساسية التي سينطلق منها الحوار” تقديم افضل الخدمات للحاج الاردني وبأقل الاسعار”.

بدوره أعلن رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر عن تعليق اعتصام شركات الحج والعمرة اعتبارا من اليوم.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط