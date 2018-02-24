الأمن: سارق المنزل في إربد أحد أفراد العائلة

قال مصدر أمني إن العاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال، تمكنوا من كشف ملابسات سرقة 171 ألف يورو من أحد المنازل في محافظة إربد، وأعادوا كامل المبلغ.

وأضاف المصدر أن كوادر البحث الجنائي العاملة في محافظة إربد تبلغت أمس بتعرض أحد المنازل للسرقة وأخذ مبلغ مالي كبير من داخل القاصة، حيث تم مباشرة التحقيقات في القضية من قبل فريق تحقيقي خاص لكشف ملابساتها وتحديد الفاعل وضبطه.

وتابع المصدر أنه ومن خلال التحقيقات والكشف على مسرح الجريمة وقع الاشتباه على حدث من أفراد العائلة، حيث اعترف بالتحقيق معه بأخذ المبلغ من داخل القاصة وإخفائه في ذات المنزل حفاظا عليه بحسب ادعائه، وتم بدلالته ضبط المبلغ والذي تبين أنه عبارة عن 171 ألف يورو و5 آلاف دولار، وأحيلت القضية للقضاء.

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