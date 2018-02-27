الأمطار الأخيرة رفعت مخزون السدود إلى 137 مليون م3

عمان – اكد وزير المياه والري علي ظاهر الغزاوي أن الحكومة تبدي كل الاهتمام بتحسين ورفع كفاءة التزويد المائي والتعامل مع التحديات بكل مسؤولية.

وشدد الوزير الغزاوي خلال جولة على عدد من المواقع المائية يرافقه أمين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات والرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن/ مياهنا المهندس غازي خليل وعدد من المسؤولين على اهمية الزيارات الميدانية للالتقاء والتواصل بالمواطنين في مواقعهم والتعرف على احتياجاتهم وضرورة ايلاء ملاحظاتهم كل الاهتمام .

وقال الوزير الغزاوي ان المنخفض الجوي الاخير رفد سدود المملكة الرئيسية الـ(14) بحوالي (1) مليون م3 ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى (40,7%) من طاقتها التخزينية الحالية بعد اضافة سدود جديدة للتخزين المائي وهي (سد الزرقاء ماعين، سد الكرك، اللجون) البالغة (336) مليون م3 مقارنة مع (164,2) مليون م3 بنسبة تخزين (50,7% ) لنفس الفترة من العام الماضي حيث كان التخزين الكلي للسدود العام الماضي (331,4) مليون م3 .

وبين ان الامطار رفعت من معدل الهطول المطري التراكمي للمطر الساقط على كافة محافظات المملكة ليصل الى (6228) مليار م3 بنسبة (76%) من المعدل السنوي للامطار طويل الامد في حين بلغ الهطول المطري العام الماضي في مثل هذا الوقت (76,3) علما بأن المعدل السنوي طويل الامد على المملكة هو (8,196) مليار م3 سنويا .

واضاف وزير المياه والري ان نسبة التخزين في جميع السدود مازالت اقل مما كانت عليه بهذا الوقت من العام الماضي التي سجلت 50% في حين بلغ تخزين السدود حتى صباح الاربعاء 137 مليون م 3 وبنسبة (40,77%) من اجمالي قدرة التخزين الكلية لسدود المملكة في السدود الرئيسة والبالغة 333 مليون م3 حيث سجل سد الملك طلال تخزينا بلغ (51,68) مليون م3 بنسبة تخزين (68,91%) فيما سجل سد الوحدة تخزينا (13,27) مليون م3 بنسبة تخزين (12,7%) فيما سجل سد العرب (7,83) مليون م3 بنسبة تخزين( 46,64%) وسد شرحبيل تخزين (0,74) مليون م3 بنسبة تخزين (18,72%) وسد كفرنجة (1,79) مليون م3 بنسبة تخزين (22,9%) وسد الكرامة (15,14)مليون م3 بنسبة (27,53%) وسد وادي شعيب (1,59) مليون م3 بنسبة تخزين (93,1%) وسد الكفرين ( 4,11) مليون م3 بنسبة (48,62%) وسد الزرقاء ماعين ( 0,91) مليون م3 بنسبة (45,72%) وسد الوالة (7,82) مليون م3 بنسبة (95,63%) وسد الموجب (29,6) مليون م3 بنسبة تخزين (99%) وسد التنور (2) مليون م3 بنسبة (13,62%) وسد اللجون (0,5) مليون م3 بنسبة (49,7%) وسد الكرك (0,17) مليون م3 بنسبة (8,52%) .

واوضح الوزير خلال تفقده كلا من خزان دابوق احد المصادر الرئيسية للتزويد المائي لمحافظة العاصمة ومركز الشكاوي الموحد على ضرورة ايلاء شكاوي وملاحظات المواطنين كل الاهتمام والعناية والتعامل معها بأقصى سرعة وان يكون هناك متابعة مستمرة وايجاد حلول فاعلة لكافة الملاحظات التي ترد الى مركز الشكاوي .

واضاف الغزاوي خلال زيارته لمحطة مياه زي ان ثقة المواطن هي اساس نجاح الجهود الحكومية مؤكدا ان الحكومة ستواصل تطوير خدمات المياه والصرف الصحي معربا عن ارتياحه للجهود والاجراءات والمستوى العالي والمتقدم الذي تتم فيه عمليات معالجة وتنقية مياه الشرب ومراقبتها منذ لحظة دخولها المحطة وحتى وصولها الى عداد المواطن مؤكدا على “ان نوعية المياه خط احمر لا يمكن تجاوزه وان اولوية ايصال مياه بنوعية عالية المستوى هو هدف اساسي لقطاع المياه”.

والتقى وزير المياه والري بعدد من المواطنين خلال تفقده مركز خدمة الزبائن في شركة مياه الاردن / مياهنا واستمع الى ملاحظاتهم وطلب من العاملين في المركز الانصات بكل مسؤولية والتعامل الايجابي مع الاخوة المواطنين وتبسيط الاجراءات وسرعة تنفيذ طلباتهم .

وتشير ارقام الهطول المطري ان اعلى كمية هطول مطري سجلت في محافظة اربد / منطقة سمر (32) ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحول كميات الهطول على المحافظات فقد سجلت محافظة اربد الاعلى هطولا (21,8) ملم اعلاها في سمر ، ام قيس (31) ملم وحرثا(30) ملم ، كفر سوم (29) ملم ، بني كنانة (25) ملم ، المزار (24) ، اربد(19,8) ملم ، الكورة (16) ملم ، دير ابي سعيد (15,9) ملم .

وسجلت محافظة عجلون المرتبة الثانية بمعدل عام (17,2) ملم اعلاها في عجلون (21,4) ملم، عين جنة (21) ملم ، راس منيف (20,7) ، كفرنجة (18) ملم، خربة الوهادنة (15) ملم .

وفي محافظة جرش سجل المعدل (10,9) ملم اعلاها سوف (16) ملم ، بليلا(13) ملم ، دبين والكتة (12) ملم ، مشتل فيصل (5,5) ملم .

وفي محافظة البلقاء سجل المعدل (8,2) ملم اعلاها في دير علا (13) ملم السلط (11,4) ملم ، سيحان وام العمد (10) ملم ، الفحيص (7,5) ملم ، البقعة (5,4) .

وفي محافظة الطفيلة بلغ المعدل (8) ملم ، الرشادية (11) ملم ، القادسية (10) ملم ، بصيرا (9) ملم ، الطفيلة (8) ملم ، ابو بنا والعيص وعابور (6) ملم .

وفي محافظة العاصمة عمان بلغ المعدل (6,6) ملم اعلاها في الجامعة الاردنية (13) ملم ، صويلح (11,6) ، البيادر (10,2) ، الحمر(7) ملم ، مطار عمان (6,7) ملم والموقر (2,2) ملم .

وفي محافظة المفرق بلغ المعدل (6,4) ملم اعلاها في نادرة (11) ملم ، المدورة (10,5) ملم ، جامعة ال البيت (9) ملم ، حوشا (9,2) ، جابر السرحان (8,5) ، المفرق (7,8) ملم والصفاوي (0,8) ملم .

وفي محافظة مأدبا بلغ المعدل (5,8) ملم اعلاها ذيبان(10) ملم ، المشقر (9) ملم ، مادبا (6,6) ، الفيصلية (5,6) ملم ، مطار الملكة علياء الدولي 2 ملم .

وفي محافظة الكرك بلغ المعدل (5,5) ملم اعلاها عي (9) ملم ، القصر (8,5) ملم ، الكرك (5) ملم ، والقطرانة (1,4) ملم .

وفي محافظة الزرقاء بلغ المعدل (4,3) ملم اعلاها في الغباوي (7,6) ملم ، بيرين (7,5) ملم ، العالوك (6,5) ملم ، الخربة السمراء (4,8) ، الزرقاء (5,2) ملم ، الازرق (2,3) ملم .

وفي محافظة معان بلغ المعدل (3,8) ملم اعلاها الشوبك (8,7) ملم ، معان (1) ملم ، القاع (0,6) ملم .

وفي محافظة العقبة بلغ المعدل (1,1) ملم ، فيدان (3,2) ملم ، الريشة (1,4) ملم ، العقبة (0,5) ملم .

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