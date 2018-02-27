اقتحام وسلب واعتداء وحرق.. تفاصيل سرقة مستودعات مول بعمان

ألقت كوادر البحث الجنائي اليوم الثلاثاء، القبض على متورطين بحادثة مثيرة لاقتحام مستودعات أحد المولات شرق عمان، والاعتداء على الحارس وسلب كميات كبيرة من الدخان قبل بيعها في السوق وسيارة قبل إحراقها، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر إن “مرتبات شعبة بحث جنائي العاصمة تبلغ الجمعة الماضية بتعرض مستودعات التابعة لأحد المولات في شرق العاصمة للسرقة، بعد أن قام مجهولون بالدخول إليها والاعتداء على الحارس وسرقة كميات كبيرة من الكراتين التي تحوي على مادة الدخان ولاذوا بالفرار بعد ذلك بواسطة مركبة كانوا يستقلونها، إضافة إلى سرقة مركبة أخرى تابعه للمستودع وأسعف الحارس للمستشفى وكان بحالة متوسطة”.

وأضاف أنه “تم تشكيل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة التحقيقات والوقوف على ملابسات القضية وكشف هوية المتورطين فيها”.

ووفق المصدر فإن “فريق التحقيق المكلف تمكن بعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الطرق الاستخبارية والفنية من تحديد هوية المتورطين بالسرقة ومكان إخفاء جزء من المسروقات، حيث توجهت عدة فرق مداهمة من البحث الجنائي لأماكن تواجد المشتبه بهم وتمكنوا من إلقاء القبض على أربعة أشخاص واقتيادهم للتحقيق، كما تمت مداهمة مكان إخفائهم لجزء من المسروقات وضبط كرتونتين من مادة الدخان المسروق.

وتابع: “لدى التوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم للسرقة بالاشتراك وقيامهم ببيع الجزء المتبقي من البضاعة المسروقة لأحد الاشخاص والذي تم استدعاؤه حيث أفاد بالتحقيق معه بشرائه كمية من الدخان بقيمة 100 ألف دينار دون علمه بأنها مسروقة حيث تم التوجه لمكان تخزين البضاعة وضبط 72 كرتونة دخان تبين أنها من المسروقات كمان وتبين قيامهم بإضرام النار بالمركبة التي قاموا بسرقتها من المستودعات وما زالت التحقيقات جارية والبحث عن شخصين آخرين من المشتركين بالسرقة والمتوارين عن الأنظار، تمهيداً لاستكمال أوراق التحقيق وتوديع القضية للجهة القضائية المختصة.

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