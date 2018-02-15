إيمري: الحكم كان مناصرا للريال وساهم في خسارتنا

قال أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي أن حكم المباراة ساهم في منح الفوز لفريق ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور الـ”16″ لمسابقة دوري أبطال أوروبا

وكان الفريق الملكي قد فاز على ضيفه العملاق الباريسي بثلاثة مقابل هدف واحد سجل منها رونالد كريسيتانو نجم الميرنغي هدفين.

وقال إيمري في تصريحات صحفية عقب المباراة إنه كان راض عن أداء فريقه ولكن ليس راضيا عن نتيجة المباراة، مضيفا: “الحكم ساهم في فوز ريال مدريد وكان مناصر له”.

وتابع: “كان هنالك تفاصيل صغيرة تسببت بالضرر لباريس سان جيرمان كضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا، كما حرمنا الحكم من ركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد سيرغيو راموس، ناهيك عن، البطاقات الصفراء التي تلقاها عدد من لاعبي فريق، أظن الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي كان له دور في خسارتنا وكان مناصر لريال مدريد..

لكن إيمري أعرب عن ثقته الكبيرة بإمكانية العودة وخطف بطاقة التأهل في مباراة الإياب التي ستقام في العاصمة باريس في 6 مارس القادم.

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