إنجاز 60% من مشروع نفق الصحافة بعمّان

تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه صباح الجمعة سير العمل بمشروع نفق الصحافة والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 60 %، ضمن الحزمة الرابعة لمشروع الباص سريع التردد ويتوقع انجازه في ايلول المقبل .

كما تفقد أعمال رفع خدمات البنية التحتية لتقاطع المدينة الرياضية تمهيدا لتنفيذ مشروع إنشاء مسارات الباص سريع التردد على التقاطع المتوقع البدء به قبل منتصف العام الجاري

وقال الشواربه ان سير العمل وفق الخطة و البرنامج المعد ونسبة الانجاز العالية تدعو للارتياح في العمل بهذا المشروع ودافعا للسير قدما في تنفيذ المشاريع المروريه الكبرى التي ستشهدها العاصمة خلال العامين الجاري والمقبل لمعالجة الأزمات المرورية وسيلمس المواطن آثارها الايجابية على الواقع المروري في عمان حال إنجازها.

وجرى صباح اليوم انجاز إحدى الصبات الرئيسية ضمن المشروع الذي تبلغ كلفته 5 مليون و489 ألف دينار ويشمل إنشاء جسر خرساني علوي لمسار الباص سريع التردد للقادمين من شارع الملكة رانيا العبداالله باتجاه تقاطع المدينة الرياضية مع إيجاد محطة خدمات مغذية للنقل العام أعلى نفق الصحافة .

وقال مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي إن مشروع تقاطع المدينة الرياضية الذي بوشر صباح اليوم بأعمال نقل خدمات البنية التحتية وتشمل تصويب اوضاع خدمات الصرف الصحي وتمديدات خطوط المياه والكهرباء والاتصالات بما لايعيق العمل بتنفيذ المشروع من أهم المراحل في مشروع الباص سريع التردد .

ويتكون المشروع الذي ستتم المباشر به حال إنهاء نقل الخدمات من جسرين علويين للسيارات القادمة من شارع الملكة رانيا العبدالله باتجاه صرح الشهيد، ومن دوار الداخلية باتجاه الشميساني بطول تقريبي 500 متر مع الإبقاء على الجسر والنفق الحالي .

وأكد نائب مدير إدارة السير مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابشة انه يجري حاليا وضع خطة مرورية للتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الازمة المرورية التي ستنتج حال المباشرة بتنفيذ تقاطع المدينة الرياضية والذي يعتبر عصبا مروريا هاما في عمان.

وتعمل الامانة على انجاز كافة أعمال البنية التحتية للباص سريع التردد في الربع الاول من عام 2020 مع إحالة عطاء المشغل للباص داخل مدينة عمان.

وشارك في الجولة نائبا مدير المدينة للاشغال والمناطق والبيئة وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر المعنية في الامانة.

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