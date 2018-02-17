إصابة 3 جنود إسرائيليين في انفجار على حدود خانيونس.. والاحتلال يقصف نقطة مقاومة بغزة

انفجرت عبوة ناسفة في وحدة هندسية إسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، عصر اليوم السبت، أسفرن عن وقوع إصابات بصفوف جيش الاحتلال، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب موقع “مفزاك لايف” العبري، فإنّ 3 اصابات وقعت في صفوف “وحدة هندسة” إسرائيلية بمنطقة العين الثالثة ، على حدود خانيونس جنوب قطاع غزة، جراء الانفجار.

وقالت مصادر أمنية:” إن الانفجار وقع أثناء عمل الوحدة في منطقة السريج شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس واسفر ذلك عن وقوع اصابات في صفوف الجنود، وقد شوهد نقل اصابتين من المكان”.

وأشارت المصادر الى أن المنطقة شهدت حركة نشطة للجيبات والآليات العسكرية الاسرائيلية في أعقاب الحادث.

في السياق نفسه، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقطة للمقاومة شرقي منطقة عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

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