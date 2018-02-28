إحباط تهريب 4 صقور نادرة

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري محاولة إدخال 4 صقور جارحة نادرة الى المملكة تم العثور عليها أثناء التفتيش الدقيق لإحدى المركبات القادمة من دولة عربية مجاورة.

وقال مدير جمرك العمري عقيد جمارك سالم الشلول، إن “الصقور كانت مخبأة باحترافية عالية في مخبأ سري معدّ خصيصاً لهذه الغاية داخل جسم المركبة”.

وأضاف أنه قد تم تسليم المضبوطات للجمعية الملكية لحماية الطبيعة بموجب ضبط تسليم أصولي وبحضور مندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة التابعة لمديرية الأمن العام، بعد استيفاء الغرامات الجمركية المستحقة والبالغة (18) ألف دينار.

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