أكثر من 70 إصابة خلال المواجهات المندلعة في مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس، وحاصرت منزل والد منفذ عملية سلفيت، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة في المكان، أصيب خلالها حتى الآن نحو 70 مواطنًا فلسطينيًا، وتم اعتقال نحو 10 أشخاص، بينهم 4 من عائلة واحدة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 12 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي لقوات الاحتلال، وأن 2 منهما إصابتهما خطيرة، مضيفةً أن نحو 40 آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز، فضلًا عن إصابة 7 آخرين بالرصاص المطاطي.

ووفقًا لشهود عيان، فإن مدينة نابلس تشهد الآن، مواجهات عنيفة بمثابة حرب شوارع بين الشبان المنتفضين وقوات الاحتلال،وأوضحوتا أن الاقتحام بدأ بدخول عدة دوريات من المنطقة الشرقية في الساعة السابعة مساء، تبعها دخول تعزيزات من حاجز ال17 في شارع عصيرة، وتوجهت نحو شارع بيكر بالجبل الشمالي، لحصار منزل والد منفذ عملية سلفيت.

وأكد الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان بعد مداهمة البناية، وهم: عبد الرحمن صبيح طوباسي، ونايف محمود الطوباسي، وإياد محمد الطوباسي، وبراء سمير الطوباسي.

من جهته، ذكر موقع واللا العبري، أنّ الجيش الاسرائيلي يحاصر منزل والد منفذ عملية “أرئيل” في سلفيت، وأن هناك اشتباك مسلح في المكان، مشيرًا إلى أن العملية تأتي في سياق بحث قوات الاحتلال عن عبد الحكيم عادل عاصي منفذ عملية سلفيت.

وزعم الموقع العبري، أن منفذ عملية الطعن امس الإثنين في سلفيت، يتحصن داخل المبنى المحاصر الان في نابلس، ويطالبه الاحتلال بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

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