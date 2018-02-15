أبرز 5 فضائح تضرب قطاع الأغذية في العالم

عادت إلى الواجهة من جديد فضيحة الحليب الفرنسي الملوث “لاكتاليس”، في أحدث حلقة من مسلسل فضائح الأغذية التي هزت العالم في السنوات الأخيرة.

وأوردت وكالة “رويترز”، الخميس، نقلا عن متاجر فرنسية أن الشركة المصنعة للحليب واصلت توريد شحنات، رغم انتهاء مهلة سحب الحليب الذي يحتوي بكتيريا السالمونيلا.

وسارعت عملاق منتجات الألبان الفرنسية إلى الإعلان عن نيتها سحب 12 مليون علبة حليب في 83 بلدا حول العالم.

وفي التالي استعراض لأبرز الفضائح التي طالت قطاع الأغذية حول العالم:

1.فضيحة لحوم البرازيل:

انخفضت في مارس 2017 صادرات البرازيل من اللحوم بنسبة 22 في المئة، عقب اكتشاف فضيحة في هذا الغداء، وخلصت السلطات إلى أن مفتشي الصحة تلقوا رشى للسماح بتمرير منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير.

فضيحة الدجاج الهندي:

كشف تقرير صحفي مطلع فبراير 2018 أن مزارع هندية تستخدم نوعا قويا من المضادات الحيوية في تسمين الدجاج في فترة قصيرة، دون الاهتمام بانعكاسات ذلك على صحة البشر، وتزداد أهمية الأمر لكون الهند من كبار مصدري الغذاء في العالم.

فضيحة البيض في أوروبا:

هزت فضيحة البيض القارة الأوروبية في فبراير 2017، بعد اكتشاف تلوث هذا المنتج الغذائي بمبيدات حشرية، وتبادلت 3 دول أوروبية الاتهامات بشأن الفضيحة، التي اجتاحت عدة دول أوروبية، وترتب عليها خسائر مادية باهظة.

فضيحة الحليب:

بدأت السلطات الفرنسية في ديسمبر 2017 التحقيق في فضيحة تلوث حليب الأطفال الذي تنتجه “لاكتاليس”، بعد أن أعلنت أنه يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، مشيرة إلى إصابة عشرات الرضع بهذه البكتيريا التي تلحق أضرارا كبيرة مثل الاسهال الشديد والاستفراغ المستمر.

فضيحة لحم الخيل:

انتشرت في أرجاء القارة الأوروبية فضيحة بيع لحم الخيل في فبراير 2013، بعد افتضاح أمر بيعها على أنها لحوم بقر في وجبات جاهزة، وتركزت الفضيحة في بريطانيا التي يعتبر تناول لحوم الخيل من المحرمات، وذكرت تقارير في حينها أن اللحوم موضوع الشكاوى مصدرها رومانيا.

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