gig- الاردن تطلق تطبيق جديد عبر الهواتف الذكية

حرصاَ من شركة gig – الأردن على مواكبة كافة تطورات ومتطلبات العصر وتماشياً مع استراتيجيتها لتلبية احتياجات المواطن وخدمة للشريحة الأكبر في المجتمع أطلقت gig – الاردن تطبيقا الكترونياً جديدا عبر الهواتف الذكية.

حيث اصبح متاحا للجميع تحميل التطبيق وإستخدامه بكل سهولة و اختصار الوقت والجهد للحصول والتعرف على الخدمات التأمينية واختيار التأمين المناسب والإشتراك من خلال شاشة الهاتف فقط.

تقدم gig – الأردن تطبيق الأجهزة الذكية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يخدم مؤمني الشركة والغير مؤمنين أيضا. حيث يمكِن المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات التأمينة والمتوفرة لدى الشركة بكل سهولة و توفير الوقت والجهد.

يقدم التطبيق مزايا متعددة أهمها إمكانية الحصول على تسعير برامج التأمين الفردية المختلفة و التعرف على منتجات التأمين المختلفة هذا وأصبح بإمكانكم البحث عن مزودي الخدمات الطبية القريبة من المستخدم من خلال خدمة تحديد المواقع – GPS location بالإضافة إلى البحث عن مزودي الخدمات الطبية حسب التخصص الطبي وغيرها الكثير من المزايا .

ويجدر بالذكر أن التطبيق يعمل على برامج التشغيل IOS, Android من خلال الروابط المرفقة بالأسفل ويمكن البحث عن إسم التطبيق من خلال الإسم ( gig Jordan)

Android Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eskadenia.Gig

App Store:

https://itunes.apple.com/us/app/gig-jordan/id1287462370?ls=1&mt=8

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