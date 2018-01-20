20 مليون م3 دخلت السدود في المنخفض الأخير

قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الامطار الأخيرة رفعت معدل الهطول المطري التراكمي على كافة محافظات المملكة الى 358ر2 مليار م3 وبنسبة 1ر29 بالمئة من المعدل السنوي للأمطار طويل الامد في حين بلغت نسبة الهطول المطري لمثل هذا الوقت من العام الماضي 6ر45 بالمئة.

واضاف، ان كمية المياه الداخلة الى سدود المملكة الـ (12) الرئيسية بلغت حوالي 20 مليون م3 من مياه الفيضانات ليرتفع تخزين السدود حتى صباح اليوم السبت الى 928ر82 مليون م3 بنسبة تخزين 9ر24 بالمئة مقارنة مع 78ر141 مليون م3 بنسبة تخزين 85ر43 بالمئة العام الماضي من التخزين الكلي للسدود والبالغ 333 مليون م3 .

وسجلت سدود الملك طلال والوالة والموجب النسبة الاعلى في التخزين حيث دخلها اكثر من 17 مليون م3 مجتمعة خلال 24 ساعة الماضية حيث توزعت بنسبة 25ر4 بالمئة في سد الوحدة (67ر4 مليون م3) من سعته التخزينية البالغة 110 ملايين م3، وسد العرب 45ر4 مليون بنسبة 52ر26 بالمئة من سعته التخزينية، وسد شرحبيل 55ر0 مليون م3 بنسبة 94ر13 بالمئة من سعته، وسد كفرنجة 98ر0 مليون بنسبة 53ر12 بالمئة من سعته، وسد الملك طلال 56ر35 مليون بنسبة 41ر47 بالمئة من سعته، وسد الكرامة 94ر13 مليون بنسبة 43ر25 بالمئة من سعته، وسد شعيب 67ر0 مليون بنسبة 53ر46 بالمئة من سعته، وسد الكفرين 96ر2 مليون بنسبة 86ر34 بالمئة من سعته، وسد التنور 1ر0 مليون بنسبة 65ر0 بالمئة من سعته، وسد الوالة 85ر5 مليون بنسبة 54ر71 بالمئة من سعته، وسد الموجب 04ر13 مليون بنسبة 73ر43 بالمئة من سعته فيما بلغ تخزين سد الكرك 18ر0 مليون متر مكعب وبنسبة 18ر0 بالمئة من طاقته التخزينية.

وكشف الناصر عن ان اعلى معدل هطول مطري سجلت في منطقة وادي السير 2ر98 ملم ثم منطقة عجلون البلد 5ر86 فيما سجلت محافظة العقبة اقل نسبة هطول (5ر2) ملم، فيما سجلت محافظة عجلون النسبة الاعلى من الهطول بـ 73 ملم، اربد 49، البلقاء 43، جرش 5ر44، مأدبا 40 وفي الكرك 38 ملم، الطفيلة 23، المفرق 3ر15، الزرقاء 9ر12، معان 10، وفي العقبة سجل المعدل 5ر2.

وبين الناصر ان الوزارة تمضي بتطبيق خطتها للتعامل بأعلى درجات المسؤولية والحرص والالتزام للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لأغراض الشرب والزراعة من خلال الإبقاء على مخازين السدود الاستراتيجية في المملكة في حدها الآمن، كاشفا النقاب عن ان السدود الصحراوية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية خزنت كميات جيدة من المياه حيث تزيد قدرتها التخزينية الكلية على 80 مليون م3 ما سيكون له انعكاس جيد على المياه الجوفية.

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