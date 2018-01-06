هلسه يرعى احتفال الصحفيين بمناسبة تدشين البنية التحتية لارض الغباوي

الزرقاء – مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقى رعى وزير الاشغال المهندس سامي هلسه اليوم الاحتفال الذي نظمته نقابة الصحفيين الاردنيين في مقر الارض بالزرقاء بمناسبة البدء بالعمل على ايصال خدمات البنية التحتية لارض الصحفيين بالغباوي .

وقال الوزير هلسه ان الاعمال التي تنفذ لمشروع اسكان الصحفيين في الغباوي هي ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي خصص هذه الارض للزملاء الصحفيين تقديرا لمكانتهم ودورهم الاعلامي لخدمة الوطن مشيرا ان الحكومة تعطي اهتماما كبيرا لدعم هذا المشروع الحيوي والتنموي تقديرا لدور النقابة الوطني في تغطية اخبار ومنجزات الوطن .

وبين الوزير هلسه ان دولة رئيس الوزراء اعطى اهتماما كبيرا للوزارات المعنية بالمشروع الذي ينفذ فيه كل متطلبات البنية التحتية لخدمة الصحفيين مبديا استعداد الوزارة لتنفيذ كل ما يتطلبه الاسكان الذي تشرف عليه الوزارة مشيدا بالجهود التي تبذلها الشركة المنفذة للمشروع لاتمامه ضمن المدة المحددة .

وقال نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل راكان السعايدة اننا نحتفل اليوم بمناسبة تدشين البنية التحتية لارض الصحفيين من طرق رئيسية وفرعية وشبكات المياه والكهرباء مبينا ان المشروع الذي تبلغ تكلفته الى ما يزيد عن مليوني دينار وجاء بمكرمة ملكية سيسهل على الزملاء المستفيدين من هذا المشروع استثمارها من خلال بناء المساكن الخاصة بهم في ظل محدودية مواردهم.

واشار الزميل السعايدة اننا نقدم شكرنا الخالص لحكومة الدكتور هاني الملقي التي لولاها ما شهدنا البنية لتحتية لمشروعنا الذي مضى عليه ما يقارب 15 عاما كما نقدر عاليا الدور الكبير لوزرات الاشغال والبلديات والطاقة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الذين قدموا الدعم للمشروع وتعاونهم الدائم مع نقابة الصحفيين .

وبين ان النقابة ومنذ انتخاب مجلسها انخرطت في مسار اصلاحي للحالة الاعلامية والوطنية ومؤسساتها وعلى مسارين اداري ومهني من اجل استعادة الاعلام ومكانته ومصداقيته وانتاج محتوى ينسجم مع قيم الحريات العامة ومعايير المهنة وادبياتها واخلاقياتها .

واضاف الزميل السعايدة ان مجلس النقابة نجح في العديد من مساعيه لمعالجة عدد من المشاكل التب يعاني منها الاعلام ومنها تخفيف ازمات الصحف المالية ورفع سعر الاعلان الحكومي بنسبة 120% بالاضافة الى عقد عدة اتفاقيات اعلانية مدفوعه مسبقا ما بين الحكومة و الصحف والتزمت الحكومة بان تكون اولوية التعيين في مواقع الناطقين الاعلاميين والمستشارين لاعضاء الهيئة العامة في النقابة ودور الحكومة في اعادة بعثة الحج للاعلام الخاص .

واشار الى دور الحكومة وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة في تفهم موقف النقابة الرافض لاعتبار مهنتي التحرير وكتابة الاخبار الصحفية من المهن المنزلية مبينا اننا ما زلنا نأمل ونعمل على تحقيق العدالة للصحفيين اعضاء النقابة في مؤسستي وكالة الانباء الاردنية بترا والاذاعة والتلفزيــون برفع نسبة علاوة المهنة لتكون مماثلة لما تتقاضاه نقابات مهنية اخرى .

وبين ان مجلس النقابة سيواصل جهوده لتقديم الافضل للزملاء والزميلات وتحسين مستواهم المعيشي ومنها العمل على افادة الزملاء الذين لم يستفيدوا من مشاريع الاسكان السابقة كما يوشك المجلس على تأسيس جمعية تعاونية اسكانية لهذه الغاية والتفاوض مع مؤسسات التمويل لتأمين القروض الاسكانية بكلف منخفضه .

وقال نائب النقيب منسق المجلس لدى الجهات المعنية بتنفيذ المشروع الزميل ينال البرماوي ان المشروع يؤكد حرص المجلس على تقديم كل ما هو افضل لأعضاء الهيئة العامة في النقابة ومساعدة الصحفيين على امتلاك السكن الملائم مبينا اننا نؤمن بأهمية تنظيم الاعلام لينعكس على قوة ومنعة الوطن .

وقال مدير المشروع المهندس اكرم حطون ان المشروع يقع في منطقة حيوية شرق مدينة الزرقاء مجاورا لمدينة المجد على قطعة مساحتها 600 دونم وتم تقسيمها الى 600 قطعه سكنية بمساحة تتراوح ما بين 635-680 م2 للقطعة الواحدة بالاضافة الى قطع واسعه ومناسبة تم تخصيصها للاغراض التجارية ومساحتها 11500م2 وقطعة ارض لاقامة المدرسة ومساحتها 7250م2 بالاضافة الى طرق معبدة بمساحات تصل الى 85000 م2 أي ان هذا المشروع اسكاني متكامل الخدمات ومخدوم بالطرق وشبكات المياه والكهرباء .

واشار ان شركة المشاريع المتحدة للمقولات باشرت العمل في هذا المشروع منذ تشرين الثاني الماضي باشراف من شركة مجموعة اتحاد المستشارين وقد تم لغاية الان انهاء تنفيذ70% من اعمال شبكات المياه و50% من الاعمال الترابية لشبكة الطرق وبنسبة انجاز تزيد عن 50% من المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال في نهاية الشهر القادم .

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من ممثلي وسائل الاعلام قدم الزميل السعايدة درعا تقديريا لرئيس الوزراء تسلمه عنه وزير الاشغال ودرعا تقديريا للوزير هلسه كما قام الوزير هلسه يرافقه نقيب الصحفيين وعدد من اعضاء المجلس ومدير المشروع بجولة تفقدية للاطلاع على مراحل العمل التي تم تنفيذها لارض المشروع.

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