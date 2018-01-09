نتائج عسكرية ورياضية لأول محادثات بين الكوريتين

اتفقت كوريا الشمالية و جارتها الجنوبية، الثلاثاء، على إجراء محادثات عسكرية ترمي لإزالة التوتر في شبه الجزيرة، وذلك في أعقاب اللقاء الأول بين الجانبين منذ عامين.

وجاء في بيان مشترك أن الجانبين اتفقا على “نزع فتيل التوتر العسكري الحالي وإجراء محادثات عسكرية حول المسألة”، وفق “فرانس برس”.

واتفقت الكوريتان أيضا على أن رياضيين ومسؤولين من الشمال سيشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها سول في فبراير المقبل.

وأوضح البيان المشترك أن “الجانب الكوري الشمالي سيرسل وفدا من اللجنة الأولمبية الوطنية مع رياضيين ومشجعين وفنانين ومراقبين وفريق استعراضي للتايكواندو وصحفيين، على أن تؤمن كوريا الجنوبية المرافق والتسهيلات الضرورية”.

وهذا أول لقاء بين الشمال والجنوب منذ ديسمبر 2015.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إجراء هذه المحادثات في قرية بانمونغوم الحدودية التي وقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية.

وانتهت الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي (1950-1953) بهدنة بدلا من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان تقنيا في حالة حرب، وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة.

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