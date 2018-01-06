“نار وغضب”.. الأعلى مبيعا على الإنترنت

بات كتاب المؤلف مايكل وولف المثير عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “نار وغضب”، الأكثر مبيعا على الإنترنت.

وأفادت المعلومات التي أوردتها مكتبتا أمازون وبارنز آند نوبل الإلكترونيتان بأن كتاب “نار وغضب” احتل المرتبة الأولى بحلول منتصف يوم الجمعة.

وبدأ مخزون الكتاب ينفد، إذ أشارت أمازون إلى أن الشحن قد يستغرق من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ولا يتوقف الطلب على الكتاب منذ صدور تقارير عن محتواه، الأربعاء.

كان ناشر الكتاب، مؤسسة هنري آند هولت، ناشر الكتاب، يعتزم إصداره في التاسع من يناير.

وهدد ترامب باتخاذ إجراء قانوني حتى تحجب دار النشر طرح الكتاب، إلا أن الناشر سارع بإصداره يوم الجمعة قبل الموعد المقرر بأربعة أيام “بسبب الطلب الساحق عليه”.

ونقل الكتاب بشكل مكثف عن مستشار ترامب السابق، ستيف بانون، وقال ترامب إن الكتاب مليء بالأكاذيب.

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