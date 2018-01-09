مقتل مستوطن بإطلاق نار جنوب نابلس

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، عن مقتل المستوطن، والبالغ من العمر 35 عاما ، والذي أصيب بجراحٍ بالغة في عملية إطلاق النار التي تعرضت لها حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين مساء اليوم الثلاثاء ، بالقرب من مستوطنة جلعاد جنوب نابلس.

وكانت مصادر محلية، قد تحدثت عن سقوط قتيل، في عملية إطلاق النار، بالإضافة إلى أكثر من 3 إصابات.

وقال الإعلام العبري، إن عملية إطلاق النار أسفرت عن أكثر من 3 إصابات في صفوف المستوطنين، لافتًا إلى أن أحد الإصابات بالغ الخطورة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق، المنطقة الغربية لمدينة نابلس منطقه عسكرية مغلقة وشرع بعمليات تمشيط واسعة بحثًا عن منفذي العملية.

من جهته، أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن مقاومين فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق نار قرب مدينة نابلس، أسفرت عن إصابات عديدة، أحدها بالغة الخطورة.

وقالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، “إن عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة حفات جلعاد المقامة على أراضي غرب نابلس، أسفرت عن عدة إصابات؛ واحدة منها على الأقل في حالة الخطر”.

وأضافت أن من بين المصابين مستوطن أصيب برصاصة في منطقة الرقبة، مشيرة إلى خطورة وضعه الصحي؛ حيث يخضع لعملية جراحية.

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