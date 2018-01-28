مصر.. تخفيف الحكم على نجل مرسي بقضية “السلاح”

قضت محكمة مصرية، الأحد، بتخفيف حكم على أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، من الحبس 3 سنوات إلى شهر واحد، في قضية أدين فيها بحيازة سلاح أبيض.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية ألغت أيضا غرامة بقيمة 500 جنيه، تضمنها حكم المحكمة الأدنى درجة الذي صدر في أكتوبر على أسامة مرسي الذي يعمل محاميا.

وذكرت المصادر القضائية ومصادر أمنية أن أسامة الذي قضى المدة المحكوم بها من المحكمة الأعلى درجة، لكنه سيظل محبوسا على ذمة قضية تنظيم اعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في 2013.

وكانت الشرطة ألقت القبض على أسامة بمنزله في مدينة الزقازيق في ديسمبر 2016، على ذمة قضية تنظيم الاعتصام، وقالت في ذلك الوقت إنها ضبطت معه سلاحا أبيض وقدم للمحاكمة.

ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط