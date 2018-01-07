ماي تدافع عن ترامب ضد اتهامات وولف

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأحد، إنها تعتقد أن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب ملتزم بالمصالح العليا للولايات المتحدة وذلك ردا على سؤال عن اتهامات مؤلف كتاب بأنه غير مؤهل عقليا للمنصب.

وقالت ماي في تصريحات نقلتها “رويترز”: “عندما تعاملت مع الرئيس ترامب ما رأيته هو شخص ملتزم بضمان أنه يتخذ قرارات تصب في المصلحة العليا للولايات المتحدة”.

ونفى ترامب اتهامات الكاتب مايكل وولف الذي أتيح له الدخول إلى البيت الأبيض بشكل كبير وعلى نحو غير عادي خلال أوقات كثيرة من العام الأول لترامب في السلطة.

وقال ترامب إن تاريخه المهني وفوزه في الانتخابات يؤكدان أنه “عبقري راجح العقل جدا”.

وذكرت ماي أن ترامب سيزور بريطانيا كما هو مقرر دون أن تفصح عن تفاصيل الزيارة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط