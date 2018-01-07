ماكرون يؤكد دعم بلاده لـ “حل الدولتين”

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشجعا “القادة الفلسطينيين على مواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الفرنسي بوفد للمجلس المركزي الفلسطيني بقيادة عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس.

وسيعقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعا في 15 يناير، لبحث الوضع إثر قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.

وأضاف بيان الإليزيه أن الوفد الفلسطيني “شكر فرنسا على دعمها، وذكر بمواقفه الداعية إلى سلام عادل وتفاوضي مع إسرائيل”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما أكد الرئيس الفرنسي الذي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2018، على موقف بلاده وأوروبا المؤيد لحل الدولتين، وضرورة قيام الظروف الملائمة لخارطة طريق سياسية في الأسابيع المقبلة، حسب ما أشار إليه محمود عباس”.

وكان عباس قد أكد في 22 ديسمبر، إثر لقاء مع ماكرون في باريس، أن الفلسطينيين لن يقبلوا “أية خطة” تقترحها الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء لقاء الرئيسين غداة إدانة واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر.

واعتبر ماكرون أن واشنطن أصبحت “مهمشة”، وبعد أن أكد تمتع الدبلوماسية الفرنسية بـ”روحية منهجية”، استبعد اعترافا فرنسيا أحادي الطرف بدولة فلسطينية.

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