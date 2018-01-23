ليبرمان يأمر بمنع شاعر يهودي من الظهور الإعلامي لتضامنه مع عهد التميمي

وجه أفيجدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، رئيس إذاعة الجيش بعدم إجراء مقابلات أو الحديث مع الشاعر اليهودي “جوناثان جيفر” وذلك بعد إعلانه تضامنه مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي.

وأفادت مصادر عبرية، أن أمر ليبرمان جاء على خلفية نشر المخرج صورة لعهد التميمي على حسابه في أنستجرام وإرفاقها بتعليق شبه فيه عهد التميمى باليهودية “آنا فرنك”، والتى يعتبرها اليهود من أبطال محاربة النازية والتي تحولت الى اسطورة، بعدما اشتهرت بمذكراتها التي دونتها في مخبئها في هولندا، إبان مطاردة النازيين لليهود في سنوات الأربعين.

وأوضح جوناثان فى تعليقه عن سبب صفع عهد لجندي إسرائيلي، “أن 50 عاماً من الاحتلال كافية لتقوم هذه الفتاة الجميلة بصفع الجندي”.

وكتب الشاعر اليهودي في تفاصيل قصيدته، “صبية جميلة في الـ 17 من العمر قامت بعمل سيىء، وحين توغل جندي إسرائيلي فخور الى بيتها صفعته على وجهه، إنها ولدت وسط هذا، وهذه الصفعة تضمنت خمسين سنة من الاحتلال والاذلال، وحين تقص حكاية النضال، فإن عهد التميمي ذات الشعر الأحمر، كما “داوود وجوليات”، ستصطف الى جانب جان دارك وحنا ساشا وآنا فرانك”.

وقال ليبرمان، “أصدرت تعليماتي الى قائد إذاعة الجيش بوقف بث أي اشعار او مقابلات إذاعية مع يونتان غيفن في كل برامج إذاعة الجيش”.

وأضاف: “لن تمنح إسرائيل منصة لشخص سكير بأن يساوي بين فتاة قضت نحبها في المحرقة وهي مناضلة بطلة تصدت للنازية وبين عهد التميمي المشاغبة التي اعتدت على الجنود”.

وتابع ليبرمان، إن سعي غيفن لاحتلال العناوين مثير للاشمئزاز، وأن المنصة الملائمة لسخافات غيفن هي محطة المنار التابعة لحزب الله”.

وجاء ذلك في أعقاب بضعة أبيات نشرها الشاعر يونتان غيفن على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعية «انستغرام» جاء فيها :

صبية جميلة في الـ 17 من العمر

قامت بعمل سيىء،

وحين توغل جندي إسرائيلي فخور الى بيتها

صفعته على وجهه.

انها ولدت وسط هذا،

وهذه الصفعة

حملت 50 سنة احتلال واذلال،

وحين تقص حكاية النضال،

فإن عهد التميمي ذات الشعر الأحمر،

كما صفع داوود جوليات،

ستصطف الى جانب

جان دارك وحنا ساشا وآنا فرانك”.

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