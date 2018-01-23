لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تستبعد عنان من قواعد الناخبين

حذفت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، الثلاثاء، اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد إثبات مخالفته القواعد العسكرية، حسبما أورد التلفزيون الرسمي المصري.

وأكدت مصادر قضائية مصرية بدء التحقيق مع عنان، الثلاثاء، على خلفية مخالفات تتعلق بترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت عنان، للتحقيق في ارتكابه “مخالفات قانونية”، تتمثل في عدم الحصول على إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق.

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