كتلة هوائية شديدة البرودة وثلوج على المرتفعات الجمعة

تتأثر المملكة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، بمنخفضين جويين، يتوقع أن يعملان على تساقط الأمطار بغزارة بالاضافة الى زخات البرد الكثيفة، في حين ترتفع فرص تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد عن 900 متر يوم الجمعة.

وفي التفاصيل، قال موقع “طقس العرب”، إن المملكة يوم الخميس ستتأثر بمُنخفض جوي مُترافق مع كُتلة هوائية باردة و رطبة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهاراً وتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً و غائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، هذه الأمطار تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة مع حدوث الرعد و تساقط زخات من البَرَد الذي قد يتراكم لبعض الوقت فوق المُرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.

أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس بارداً وغالباً غائم بوجه عام، مع تشكل الضباب في الجبال.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء عديدة من المملكة، تكون مصحوبة بزخات من البَرَد، كما ويتوقع هطول زخات من الثلج بمشيئة الله فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

أما يوم الجمعة، تندفع إلى المنطقة كُتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ تؤدي إلى تشكل مُنخفض جوي إلى الشرق من جزيرة قبرص يؤثر على المملكة تدريجياً نهار الجمعة حيث يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة وتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية.

ويكون الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق مع هطول الأمطار في شمال ووسط وشرق المملكة، تكون غزيرة على فترات ومُترافقة مع تساقط زخات من البَرَد.

كما وتتساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وخلال ساعات المساء والليل من يوم الجمعة يتدفق المزيد من الهواء القطبي إلى المملكة مما يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ويصبح الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق و تكون درجات الحرارة دون الصفر المئوي لاسيما فوق الجبال.

وتستمر الأمطار في الهطول في شمال ووسط وشرق المملكة، وتمتد إلى مختلف مناطق المملكة.

كما وتستمر الثلوج بالتساقط فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، تمتد أحياناً ألى ما دون ذلك، ويحدث الإنجماد في ساعات الليل المُتأخرة في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

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