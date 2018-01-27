قوات الشرعية تتقدم نحو معقل الحوثيين في صعدة

قالت مصادر عسكرية يمنية ميدانية، السبت، إن قوات دعم الشرعية في اليمن حققت تقدما باتجاه محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين، بإحكام سيطرتها على مناطق عدة.

وذكرت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القوات الشرعية سيطرت وبإسناد من طائرات التحالف العربي، على سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامي وأبرق الهمل في منطقة العطفين في جبهة البقع شرقي المحافظة.

وجاء تقدم قوات الشرعية قرب صعدة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، قتل خلالها عدد من المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربات عسكرية تابعة لهم.

وتمكنت “الشرعية اليمنية”، الجمعة، من تحرير سلسلة جبال الرويكبة والمعرف في جبهة كتاف البقع شرقي محافظة صعدة، حيث تكثف هذه القوات منذ أسابيع هجماتها على الحوثيين هناك.

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