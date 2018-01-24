قتيل وجرحى جراء صواريخ على “كيليس” التركية

قتل شخص وأصيب 13 آخرون، الأربعاء، جراء سقوط صواريخ أطلقت من شمال سوريا على مدينة كيليس التركية الحدودية، وفق ما أفاد محافظ المنطقة.

وتم إطلاق الصواريخ التي أصاب أحدها مسجدا وألحق به أضرارا، في اليوم الخامس من الهجوم الذي تشنه أنقرة على منطقة عفرين بشمال سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن عشرات المقاتلين لقوا حتفهم منذ بدأت تركيا هجوما في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، يوم السبت.

وأورد المرصد أن القصف والضربات الجوية التركية في عفرين قتلت 28 مدنيا، بينما لقي مدنيان حتفهما قرب مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، جراء قصف وحدات “حماية الشعب الكردية” التي تدافع عن عفرين.

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