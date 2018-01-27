فتح: الثلاثاء يوم تضامن مع الداخل المحتل.. والجمعة «غضبة عالمية» نصرة لفلسطين

دعت حركة فتح اليوم السبت، للمشاركة في يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، خلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير 2018، على أن تقام خلاله مسيرات في كافة البلدات ونقاط التماس مع الاحتلال، ويختتم بمهرجان مركزي في جامعة النجاح بنابلس بالتزامن مع مهرجان في قطاع غزة وداخل الخط الأخضر ولبنان.

كما أعلنت الحركة في بيان لها عن تنظيم يوم غضب شعبي الجمعة المقبل، ليشمل كل الأراضي المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والعواصم العربية والإسلامية والعالم للتأكيد على أن القدس لن تكون سوى عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية

وذكرت الحركة في بيانها أنّها تؤكد، على رفضها لأي مساس بحقوق شعبنا المعمدة بالتضحيات الجسام والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت الحركة في بيانها، على رفضها للموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا سواء فيما يتعلق بالقدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة أو محاولة المساس بحق العودة المقدس من خلال ما يتردد عن التوطين وقطع أموال المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” الشاهد على اقتلاع ابناء شعبنا من بيوتهم ومدنهم وقراهم على ايدي العصابات الصهيونية وتهجيرهم الي المنافي والشتات

وأضافت، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة والممعنة في مواصلة حربه المعلنة ضد شعبنا وقيادته والترويج لإمكانية اطلاق ما يسمى صفقة القرن التي تمثل تصفية لقضيتنا الوطنية واهانة للشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه التاريخية

وأوضحت، أنّ شعبنا بوحدته ومقاومته والتمسك بحقوقه لن يسمح بتمرير ما يمس حقوقنا الوطنية الثابتة ويرفض ان يبادل الدعم المادي بهذه الحقوق.

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