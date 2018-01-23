عفرين.. موجة نزوح بالآلاف هربا من نيران تركيا

تسببت العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية في نزوح ما يقدر بـ5 آلاف شخص، حتى الاثنين (اليوم الثالث من انطلاق العملية)، لكن بعضا من أكثر الفئات الضعيفة لم تتمكن من الفرار.

وقالت مصادر محلية، نقل عنها تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن المنظمة الدولية تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لـ50 ألف شخص في عفرين.

وذكرت رويترز، نقلا عن التقرير، أن الأمم المتحدة لديها إمدادات لـ30 ألفا في حالة زيادة النزوح إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة حلب.

وتستهدف العملية التركية في منطقة عفرين وحدات حماية الشعب الكردية السورية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا، حيث يتركز الأكراد منذ عام 1984.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 30 مدنيا قُتلوا منذ بدء العملية التركية والتي أعلنتها القوات التركية على منطقة عفرين بمساندة الجيش السوري الحر وفصائل سورية معارضة.

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