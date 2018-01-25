طقس بارد وماطر الخميس وثلوج على المرتفعات الجمعة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم، وتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، وفقا لموقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، ان أحوال جوية غير مستقرة تسود تدريجيًا في أغلب المناطق، حيث يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط زخات من البرد الذي قد يتراكم لبعض الوقت فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.

ووتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة، في حين تكون بخليج العقبة متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

أما ليلا، فيكون الطقس باردا وغالبا غائم بوجه عام، مع تشكل الضباب في الجبال، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء عديدة من المملكة، تكون مصحوبة بزخات من البرد، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وحذر الموقع، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه، نتيجة لغزارة الأمطار خاصة في شمال المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات بفعل زخات البرد الكثيفة أحيانًا خاصة في جنوب المملكة، ومن خطر الانزلاق على طرق المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات المساء والليل بسبب توقع تساقط زخات من الثلوج.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 8 إلى 3، غرب عمان: من 8 إلى 2، إربد: من 11 إلى 6، جرش: من 10 إلى 6، السلط: من 12 إلى 4، عجلون: من 9 إلى 4، الزرقاء: من 11 إلى 5، المفرق: من 10 إلى 3، مأدبا: من 8 إلى 2، الكرك: من 8 إلى 2، الطفيلة: من 7 إلى 1، معان: من 9 إلى 1، العقبة: من 21 إلى 12 والبحر الميت: من 18 إلى 13.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة نهار غد، وتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، ويكون الطقس شديد البرودة وعاصفاً في أغلب المناطق مع هطول زخات من الأمطار في شمال ووسط وشرق المملكة، تكون غزيرة على فترات ومترافقة مع تساقط زخات من البَرَد. كما تتساقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، تمتد لفترات وجيزة دون ذلك خاصة خلال ساعات ما بعد العصر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، وفي خليج العقبة متقلبة الاتجاهات إلى جنوبية، معتدلة السرعة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط