صاحبا أسبقيات يحرقان شخصاً داخل سيارته في إربد

أقدم صاحبا أسبقيات في إربد على إحراق شخص داخل سيارته مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة جداً، قبل أن تتمكن كوادر البحث الجنائي من إلقاء القبض عليهما.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني إن “بلاغاً ورد لغرفة العمليات في مديرية شرطة محافظة إربد مساء أمس حول اشتعال النيران في إحدى المركبات وبداخلها سائقها الذي أصيب بحروق بالغة في أنحاء مختلفة من جسده وجرى إسعافه للمستشفى”.

وأضاف المصدر أنه “لدى الكشف على المركبة من قبل فريق المختبر الجنائي تبين أن الحريق مفتعل وبفعل فاعل، حيث باشرت كوادر مديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي التحقيقات في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتحديد هوية مشعلي النار وضبطهم”.

وأشار إلى أنه “بناء على التحقيقات وجمع المعلومات والكشف على المركبة التي أضرم بها النار من قبل المختبر الجنائي والاستماع لأقوال عدد من الشهود تم تحديد هوية شخصين اشتبه بتورطهما بارتكاب الجريمة وهما من ذوي الأسبقيات الجرمية ويوجد خلاف سابق بينهما وبين المصاب”.

وتابع المصدر: “بعد البحث عنهما ألقي القبض على الأول بكمين محكم والذي اعترف بوجود خلاف سابق مع المجني عليه وأن الشخص الذي كان برفقته هو من قام بإضرام النار وبعد استمرار البحث عنه تبين أنه توجه لإحدى مناطق شرق العاصمة واختبأ في منزل هناك وجرت مداهمته وتم إلقاء القبض عليه وما تزال التحقيقات جارية”.

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