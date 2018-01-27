ريال مدريد ينتفض بفضل “ملك ركلات الجزاء”

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، لينتفض ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني من عثرته نتائجه السيئة، بفوزه 4-1 على مضيفه فالنسيا ويقلص الفارق معه على المركز الثالث إلى نقطتين فقط، السبت.

ودخل الفريق الملكي المباراة عقب إقصائه من كأس الملك أمام ليغانيس الأسبوع الماضي، وافتقد القائد سيرخيو راموس ولاعب الوسط إيسكو للإصابة، لكنه قدم عرضا مميزا ودافع وهاجم بشكل جيد.

وأرسل رونالدو حارس صاحب الأرض نيتو في الجهة الخاطئة ليسجل هدفه المئة من ركلة جزاء مع النادي في الدقيقة 16، عقب سقوط اللاعب البرتغالي داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة.

وعزز النتيجة بركلة أخرى عقب سقوط كريم بنزيمة داخل المنطقة، إثر دفعة من مارتن مونتويا مدافع فالنسيا، ليحرز هدفه الثاني والثامن في المسابقة حتى الآن، بينهم 4 ركلات جزاء.

وعاد فريق “الخفافيش” للمباراة عندما قلص له سانتي مينا الفارق بضربة رأس في الدقيقة 58 إثر ركلة ركنية، بينما تألق كيلور نافاس حارس ريال مدريد وتصدى بقدمه لمحاولة داني باريخو لإدراك التعادل.

وضمن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو نقاط المباراة بتسديدة بقدمه اليسرى قبل النهاية بـ6 دقائق، وأضاف توني كروس الهدف الرابع ليقود فريقه للانتصار الثاني في آخر 5 مباريات بالدوري، والأول خارج ملعبه منذ الفوز على خيتافي في 14 أكتوبر الماضي.

وظل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، متأخرا بنقطتين عن فالنسيا ثالث الترتيب، وله مباراة مؤجلة، لكنه لا يزال يتأخر عن برشلونة المتصدر، الذي يستضيف ألافيس الأحد، بفارق 16 نقطة.

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