رومانيا تعلن قرارها بشأن القدس

أعلنت رومانيا، الجمعة، أنها لن تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، واضعة الحد لتكهنات بهذا الشأن، مؤكدة أن وضع المدينة المقدسة “يجب أن يتقرر عبر اتفاق مباشر” بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء موقف بوخارست خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن بيان الرئاسة الرومانية.

ووفق البيان، أعرب نتانياهو عن شكره إلى رومانيا على امتناعها عن التصويت في ديسمبر الماضي، خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الروماني أن “وضع القدس يمثل موضوعا أساسيا في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين” ليتبنى بذلك الموقف الرسمي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت نائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي أن إسرائيل على اتصال بـ”عشر دول على الأقل” لنقل سفاراتها إلى القدس.

ولم تذكر المسؤولة الإسرائيلية أسماء، إلا أن الإذاعة العامة أوردت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن رومانيا بين الدول التي يمكن أن تنقل سفارتها إلى القدس.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسبمر نقل سفارتها إلى القدس، ما فجر غضب عربيا وإسلاميا وتحفظ على القرار حتى حلفاء واشنطن الغربيين، ولم يتبع أميركا في نقل السفارة سوى غواتيمالا.

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