رسمياً.. أسعار الخبز الجديدة بين 32 و40 قرشا للكيلو

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مساء اليوم الاثنين، الأسعار الجديدة للخبر والتي سيبدأ العمل بها بداية الشهر المقبل حيث ستترواح بين 32 قرشاً و40 قرشاً للكيلو.

وقال القضاة خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأثناء، إن “خبز الكماج الكبير سيباع بـ32 قرشاً للكيلو وخبز الكماج الصغير بـ40 قرشاً وخبز الطابون المشروح أو الوردة أو المنقوش بـ35 قرشاً”.

كما أعلن “تثبيت أسعار مادة الخبز لمدة سنة كاملة لوجود مخزون استراتيجي من مادة الطحين تغطي استهلاك المملكة لمدة سنة كاملة”.

وأكد الوزير القضاة “تثبيت أسعار نتجات المخابز الأخرى وعدم تغيرها”.

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