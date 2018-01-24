خالد علي لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية

قال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، الأربعاء، إنه لن يستمر في مسعاه للترشح للرئاسة.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة مساء الأربعاء “اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات سعيا للفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ويأتي انسحاب علي بعد يوم من استبعاد المرشح المحتمل سامي عنان من قواعد الناخبين بسبب مخالفات للقواعد العسكرية المتعلقة بالترشح للرئاسة.

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