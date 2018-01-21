حكومة نتنياهو تعتزم تعديل قانون «الدخول إلى إسرائيل» لمعاقبة الفلسطينيين

وافقت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، على مشروع لتعديل قانون «الدخول إلى إسرائيل»، والذي قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، خلال جلسة الحكومة اليوم الأحد.

وينص القانون المعدل على فرض غرامات مالية وسحب رخص واحتجاز مركبات السائقين الذين ينقلون فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول لـ«إسرائيل».

ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن «أدران» قوله: «يجب علينا أن نعاقب بشدة المجرمين الذين هم المحرك لتشغيل الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح، وهكذا لن يكون مجد لهم تعريض حياة الإسرائيليين للخطر مقابل كسب المال».

ويسعى «أردان» من خلال مشروع القانون المعدل إلى الحد من وصول الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح الدخول إلى «إسرائيل» ومستوطنات الضفة، وكذلك من يقدمون لهم المساعدة وعلى وجه الخصوص السائقين.

ومن المتوقع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في «إسرائيل» على تمديد الأمر المؤقت لقانون «الدخول إلى إسرائيل» لمدة 3 سنوات جديدة.

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