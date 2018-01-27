تركيا تطلب من أميركا “الانسحاب فورا” من منبج

طلب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، من الولايات المتحدة الانسحاب من منبج السورية “على الفور”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الجمعة، إن القوات التركية ستطرد المقاتلين الأكراد من الحدود السورية، وقد تتقدم شرقا إلى الحدود مع العراق بما في ذلك منبج، في خطوة تجازف بمواجهة محتملة مع القوات الأميركية المتحالفة مع الأكراد.

وأضاف الوزير التركي للصحفيين أن أنقرة تريد أيضا خطوات أميركية ملموسة لإنهاء دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت أنقرة في وقت سابق إن مستشار الأمن القومي الأميركي إتش.آر مكماستر أبلغ تركيا بأن واشنطن لن تزود وحدات حماية الشعب بالأسلحة بعد الآن.

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