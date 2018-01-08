بريطانيا: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة ضمن حل الدولتين، مشددا على ضرورة استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل عاجل، بحسب بيان رسمي.

وأوضح جونسون أنه أكد لنظيره الفلسطيني رياض المالكي”التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وشددت على الضرورة العاجلة استئناف مفاوضات السلام، وعلى موقف المملكة المتحدة الواضح والراسخ بشأن وضع القدس: يجب تحديد وضعها في تسوية عبر المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس في نهاية المطاف عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية”.

وعبر الوزير البريطاني عن تطلعه لاستمرار العلاقات البريطانية الفلسطينية، قائلا:”إن العلاقات البريطانية – الفلسطينية قوية وراسخة، وقد أسعدني لقاء وزير الخارجية رياض المالكي لبحث رغبتنا المشتركة بتعزيز هذه العلاقات”.

وكان جونسون قد أكد في وقت سابق أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل “غير مفيد”.

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ديسمير، على قرار بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية إليها، مما أثار عاصفة من الغضب العالمي.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في وقت لاحق يؤكد على رفض أي تغيير للوضع القانوني للقدس.

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