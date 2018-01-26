بدء تساقط الثلوج في عجلون

بدأت الثلوج تتساقط اليوم الجمعة على المناطق المرتفعة عبين عبلين رأس منيف صخرة اشتفينا والقاعدة عنجرة فيما تشهد باقي المناطق امطارا غزيره مصاحبة للرياح الشديدة وحبات البرد.

وقال محافظ عجلون الدكتور فلاح السويلمين ان غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية وبلديات المحافظة تواصل على مدار الساعة التعامل مع المنخفض الجوي والعمل على متابعة اوضاع الطرق التي تشهد تساقطا للثلوج لتقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا مدير شرطة محافظة عجلون العقيد صالح الطوالبة المواطنين الى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى بسبب تدني مدى الرؤية من الضباب والتساقط الكثيف للثلوج على المرتفعات حفاظا على سلامتهم.

وأشار مدير مكتب كهرباء عجلون مالك صمادي الى أن الشركة تعمل على مدار الساعة من خلال ورشتين مسائية وصباحية لمعالجة أي طارئ.

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