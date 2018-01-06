انهيارات صخرية وطينية تغلق طرقا في الطفيلة

تسببت انهيارات صخرية وطينية اليوم السبت، ناجمة الأحوال الجوية السائدة وغزارة الأمطار وتدفق السيول الجارفة بإغلاق جزئي لطريق الطفيلة باتجاه محافظة الكرك، فيما باشرت فرق الطوارئ في الأشغال العامة بفتح الطريق.

وقال مدير اشغال في الطفيلة بدر الكساسبة، إن تدفق مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها أرجاء واسعة من المحافظة، أدت إلى حدوث انهيارات وتجمعات لمياه الأمطار في العديد من الطرق أبرزها طريق الطفيلة- الكرك، حيث شهد أحد مقاطع الطريق انهيارات للصخور والأتربة تسببت بإغلاق جزئي للطريق تم التعامل معه، كما تم التعامل مع إعاقات مرورية بمناطق واد زيد والعين البيضاء ووسط المدينة وبصيرا.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية بالطفيلة ومرتفعاتها تشهد رياحا شديدة وأمطارا وضبابا كثيفا، موضحا أن معظم الطرق سالكة أمام الحركة المرورية لكن مع ضرورة توخي الحيطة والحذر.

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