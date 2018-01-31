الفصائل الفلسطينية : القرار الأمريكي ضد هنية لا يساوي الحبر الذي كتب به

أصدر المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، تصريحًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، اكد خلاله، أن القرار الأمريكي بإدراج رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ضمن قائمة “الإرهاب”، “محاولة فاشلة للضغط على المقاومة الفلسطينية”، مؤكدًا أنه لن يثني الحركة عن مواصلة التمسك بخيار المقاومة.

وأضاف قاسم، أن القرار يكشف حجم الإنحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي والاشتراك معه في إنكار حقوق شعبنا الفلسطيني، ومحاولة لشرعنة الاحتلال”.

وأوضح أنه من يجب أن يُوضع على قائمة الإرهاب، هو الاحتلال وقياداته الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن شعبنا يمارس حق المقاومة الذي كفلته القوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا أن القرار الأمريكي لن يفت من عضد حماس، ولن يُثنيها عن مواصلة خيار المقاومة لطرد الاحتلال.

وقال الناطق باسم حركة حماس في الخارج حسام بدران اليوم الأربعاء، إنّ “قرار الخزانة الأميركية بإدراج اسم الاخ اسماعيل هنية على لائحة الإرهاب، يثير السخرية”.

وأضاف بدران في تصريحاتٍ له نشرت عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، القرار الأمريكي مثير للسخرية ، وكأننا كفلسطينيين نبحث عن شهادة حسن سلوك عند امريكا، مؤكداً أنّه بعد قرار ترامب المتعلق بالقدس لم يعد اي موقف مستغرب او مستبعد”.

وأوضح، “في منطقتنا لا يوجد أحد ينطبق عليه مصطلح الإرهاب اكثر من دولة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية والامنية والعسكرية واذرعها المالية التي تمول قتل الاطفال وهدم البيوت والاستيلاء على اراضي الفلسطينيين”.

وأشار، إلى أنّ “قادة حماس وعلى رأسهم القائد الفلسطيني الكبير هنية مستعدون للتضحية بالنفس وبكل ما يملكون دفاعا عن شعبنا وعن قضيتنا ولن ترهبنا كل القرارات والاجراءات .وسوف نحافظ على ثوابت شعبنا مهما كان الثمن.

من جانبه، قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن القرار الأمريكي بإدراج رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ضمن قائمة الإرهاب، يأتي في سياق الاستهداف الأمريكي المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته.

وأضاف شهاب في تصريح صحفي، أن القرار الأميركي يمثّل أحد أوجه العداء الأمريكي لأمتنا وقضاياها.

وتابع: “نحن على ثقة بأن القرار لن يؤثر في سياسة حماس ولا مواقف قيادة حماس وعلى رأسها اسماعيل هنية”.

في السياق نفسه، استنكر القيادي في الجبهة الشعبية حسين منصور، القرار الأمريكي، قائلاً إنه لا يساوي الحبر الذي كُتب فيه، وهو قرار يُعبر عن العقلية الإرهابية لدولة الإجرام أميركا التي تحاول قلب الصورة وتبرأة الإرهاب الحقيقي والمتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه محاولة لتشويه صورة النضال الفلسطيني المشروع لشعب تحت احتلال ويُمارس بحقه كل صنوف الإرهاب.

وأوضح منصور أن إسماعيل هنية رمز من رموز الشعب الفلسطيني، “ونفتخر نحن وكل أحرار العالم به، ونقف الى جانبه ونسانده، وشعبنا يُشكل حماية لأبو العبد من بطش الاحتلال والإدارة الأميركية”.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قوائم “الإرهاب”، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى ثمانية قيادات.

ويأتي إدراج هنية ضمن هذه القائمة، بعد أكثر من شهر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

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