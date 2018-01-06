الدفاع المدني أنقذ 89 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، إن كوادرها في مختلف مناطق المملكة، تعاملت منذ بداية المنخفض الجوي يوم أمس وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، مع 128 حالة مداهمة مياه الأمطار لمنازل بينما تم تأمين 89 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار إلى أماكن آمنة نتيجة لارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق المنخفضة.

أما حالات الولادة، فقد تم التعامل مع 25 حالة في مختلف محافظات المملكة بعضها أجريت داخل سيارات الإسعاف وبعضها الآخر داخل المستشفيات القريبة، فيما تم التعامل كذلك مع حوادث سير وجنوح مركبات عن الطرق الرئيسة والفرعية وتأمين العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة مسيرهم بمركباتهم نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

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